مُخرب سيارات المواطنين في قبضة الأمن بالعاصمة

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة، القبض على المتهم “ح.وليد” مسبوق قضائيا، لضلوعه في قضية عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد.

وتتعلق وقائع القضية باقدام المتهم على تخريب 4 سيارات في يوم واحد، في جنح الظلام.

وتبين أن المتهم تم توقيقه بعد شكوى تقدم بها أحد الضحايا الذي بعد سماعه انفجار إطارات سيارته المركونة اسفل منزله، ليلا.

حيث تم التعرف على الفاعل، مع تحديد هويته الكاملة من طرف رجال الضبطية.

وبعد مباشرة التحقيق تم التوصل إلى ضحايا آخرين، تأسسوا أطراف مدنية في ذات الملف.

وتم التوصل أن المتهم يقوم بتخريب عمدا لسيارات المواطنين بعد هبوط الظلام.

حيث تم الحاق اضرارا بهم بعد فحصهم مركباتهم، خاصة على مستوى الاطارات الامامية والخلفية.

وفي الجلسة اعترف المتهم “ح.وليد” بتخريب سيارة واحدة لمالكها “م.سعيد”، فقط ناكرا بقية السيارات.

ولم يقدم المتهم أية تبريرات أمام المحكمة، بعدما سأله القاضي عن سبب اقدامه بهذه الافعال المثيرة للغرابة.

والتمست وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا للمتهم محل المتابعة. وغرامة مالية قدرها 200 الف دج عن جنحة التخريب العمدي لملك الغير.