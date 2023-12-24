مُخرج Scream 7 يغادر الفيلم ويُصرح: كانت وظيفة الأحلام

أعلن مخرج فيلم 7 Scream كريستوفر لاندون، مغادرته الفيلم، في أعقاب طرد النجمة ميليسا باريرا المثير للجدل بسبب منشورات اجتماعية حول الصراع في غزة.

وشارك لاندون قراره على موقع X، وكتب: “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن مغادرتي رسمياً Scream منذ 7 أسابيع. سيخيب هذا الأمر البعض ويسعد آخرين. لقد كانت وظيفة أحلام تحولت إلى كابوس. وقد انفطر قلبي من أجل جميع المشاركين. الجميع. ولكن حان الوقت للمضي قدماً”.

وجاء قراره في أعقاب طرد ميليسا باريرا المثير للجدل بسبب منشورات اجتماعية حول الصراع في غزة. ورحيل جينا أورتيغا بسبب تعارض في المواعيد.

وتم طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا، بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية. اذ تمّ استبعادها من بطولة فيلم “سكريم7” الذي تولت بطولته بجزئيه الخامس والسادس.

وقال متحدث باسم شركة “سباي غلاس” المنتجة للفيلم لـ “فارايتي” ما معناه: “موقفنا واضح بشكل لا لبس فيه. ليس لدينا أي تسامح مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال”.

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