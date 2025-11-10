مُخصصة للصيرفة الإسلامية.. البنك الوطني الجزائري يفتتح وكالة جديدة

افتتح البنك الوطني الجزائري وكالة جديدة في ولاية البليدة، مخصصة حصريا لنشاط الصيرفة الإسلامية، وهذا في إطار إستراتيجيته الرامية إلى توسيع شبكة خدماته.

وحسب بيان البنك فإنه مع افتتاح هذه الوكالة، رقم “1280”. الموجودة على مستوى شارع مصطفى بن بولعيد، أصبحت شبكة الصيرفة الإسلامية التابعة للبنك. تضم 16 وكالة و108 شباكا. أي 124 منشأة تجارية موزعة عبر أرجاء التراب الوطني.

ويعكس افتتاح هذه الوكالة الجديدة “الالتزام الراسخ للبنك في مواصلة تطوير الصيرفة الإسلامية، التي تندرج ضمن محور رئيسي في خطته الاستراتيجية للفترة 2024-2028، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والوصول. إلى الخدمات المصرفية”.