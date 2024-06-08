مُخطط خاص لتأمين إمتحانات البكالوريا

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات، تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2024، لتأمين 2400 مركز امتحان، بقطاع اختصاص الأمن الوطني.

ويرتكز هذا المخطط الأمني على تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة التي تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور طيلة فترة الامتحانات. خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.

فضلا عن وضع تشكيلات شرطية متحركة لمرافقة عملية نقل مواضيع وأوراق الامتحانات.

وبهذه المناسبة، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات وأولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم، المساهمة في إنجاح هذه المناسبة. بالالتزام بقانون المرور وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني الأرقام الخضراء 1548 و17، ومنصاتها الرقمية. تحت تصرف كافة الأولياء والتلاميذ المقبلين على الامتحانات لطلب المساعدة أو التدخل أو التوجيه.