مُخطط خاص لضمان إستمرارية خدمة توزيع الكهرباء والغاز

أعلنت سونلغاز، عن القيام بإتخاذ تدابير استباقية وهذا من خلال وضع مخطط خاص لضمان استمرارية خدمة توزيع الكهرباء والغاز، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولايات الوطن.

وحسب بيان للشركة، تم في ولاية البليدة، تجنيد فرق المناوبة في جميع المقاطعات التقنية للكهرباء. مع تعزيز جاهزيتها لضمان تدخل سريع وفعال عند حدوث أعطال.

كما تم توفير فرق تدخل خاصة بالغاز للتعامل مع أي مشاكل قد تطرأ في شبكة التوزيع. وتجنيد فرق التدخلات الصغيرة على مستوى الوكالات التجارية للتعامل مع المشكلات الطارئة بشكل مباشر.

كما تم تعزيز إمكانيات مركز الاتصال الوطني الذي يعمل على مدار الساعة (24/24 و7/7) لضمان استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

هذا وتعكس هذه الجهود التزام سونلغاز التوزيع بضمان استمرارية الخدمة، حيث يظل أعوانها في الميدان، رغم الظروف الجوية القاسية، لضمان تزويد المواطنين بالكهرباء والغاز دون انقطاع.

ويعكس هذا التفاني روح المسؤولية العالية التي يتحلى بها أعوان التوزيع من خلال العمل ليلاً ونهارًا. للتدخل السريع وإصلاح الأعطال المحتملة.