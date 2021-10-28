مُدافع الترجي يوجه رسالة مُباشرة لبلماضي

وجه مُدافع فريق الترجي الرياضي التونسي “محمد أمين توغاي” رسالة مُباشرة للناخب الوطني جمال بلماضي.

توغاي الذي تألق مع فريقه الترجي في مواجهة الصفاقسي كشف أنه يطمح للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري في القريب العاجل.

وقال في حوار مُطول مع كووورة العربي:”أطمح لتقديم موسم مثالي مع الترجي الرياضي وأتوج معه محليا وقاريا، كما أطمح للالتحاق بمنتخب الجزائر، فأي لاعب يتمنى ارتداء زي بلاده للدفاع عنه”.

وأضاف:”وعلى كل حال أنا سأواصل العمل والتركيز مع فريقي وإذا جاءت دعوتي للمنتخب مرحبا بها وستكون فرحتي كبيرة وأنا واثق من أن النجاح مع الترجي سيقودني لمنتخب الجزائر”.