مُدافع الخضر تحت الصدمة

أكد الدولي الجزائري عبد القادر بدران، بأنه على وقع الصدمة، بعد تعرضه لإصابة جديدة، رفقة ناديه الترجي الرياضي التونسي.

وصرّح المدافع للموقع الرسمي لـ”المكشخة” :”مثلما ترون، الإصابة يُمكن أن تأتي في أي وقت، والحمد لله”.

وواصل :”تأثرت كثيرا من الناحية المعنوية، لأني عدت للمُنافسة منذ أسبوع فقط، والإصابة تكررت بنفس الشكل وفي نفس القدم”.

وأضاف :”لقد كنت أسعى لمواصلة عودتي الى الواجهة، واللعب بصفة مُنتظمة”.

ليختم :”ما عشته لم يكن في الحُسبان، ولكني سأعمل مع الطاقم الفني لإسترجاع لياقتي بأسرع وقت ممكن”.

وكان اللاعب السابق لوفاق سطيف، مُستدعاً في القائمة الأولية للناخب الوطني جمال بلماضي، ولن يكون قادرا على اللحاق بالتربص القادم.