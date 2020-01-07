مُدافع الخضر في طريقه الى إنجلترا

يتجه الدولي الجزائري مهدي زفان، للإحتراف في إنجلترا بداية من الميركاتو الشتوي الجاري، وهو المتواجد في بطالة منذ صائفة 2019.

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية، لوجود إتصالات رسمية بين الظهير الأيمن ونادي واست هام، للتوقيع معهم في الفترة اللاحقة.

ويتواجد الظهير الأيمن حاليا، دون فريق، وهذا منذ نهاية العقد الذي كان يربطه بفريقه رين.

وحمّل خريج مدرسة ليون، وكيل أعماله السابق، مسؤولية الوضعية الكارثية التي يتواجد فيها حاليا.

وقرر التوقيع مع ممثل جديد له، على أمل العودة الى المُنافسة الرسمية في أسرع وقت ممكن.