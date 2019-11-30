مُدافع الخضر يتلقى أخبارا سارة

تحصل محمد سليم فارس، مُدافع الخضر، على أخبار سارة من طرف الطبيبة الإيطالية التي أجرت له عملية جراحية الصيف الماضي.

وظهر الدولي الجزائري، رفقة طبيبته، وهو بصدد إجراء فحص روتيني، وهو الذي منح الضوء الأخضر للمس الكُرة بعد طول إنتظار.

ويسير المُتوج بالكان 2019، في الطريق الصحيح لإسترجاع مُستواه بإعتبار أن العلاج الذي خضع له أعطى ثماره.

يُذكر بأن الظهير الأيسر، كان قد تعرض لإصابة خطيرة على مُستوى عضلات الرُكبة، والتي تعرض للقطع الكامل قبل بداية الموسم.

وسيكون لاعب نادي سبال، مُطالبا بالإنتظار لأشهر إضافية، قبل العودة للمُنافسة الرسمية، لكونه بحاجة لعملية فترة إعادة تأهيل طويلة الأمد.