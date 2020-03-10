مُدافع الخضر يستدل بحديث خير الأنام لمواجهة كورونا

إستدل مُدافع الخضر، مهدي طاهرات، بحديث نبوي، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على نسيان العباد لفضل الخالق عليهم معظم الأوقات.

وكتب الجزائري، على “ستوري” الخاص به، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام :”نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ”.

وظهر الدولي، وهو يرتدي كمامة واقية، قبل سفره رفقة ناديه أبها، للعب مُباراة في الدوري السعودي.

ويُعتبر قلب الدفاع، من أكثر مُحاربي الصحراء، تدينا وهذا رغم أنه عاش منذ نعومة أظافره في فرنسا.

ويُعرف عنه دفاعه، عن قضايا الأمة، خاصة في “ليغزاغون”، عندما يتعلق الأمر بإضطهاد المُسلمين هناك.