مُدافع الخضر يُوضح موقفه بعد تغريدة مثيرة للجدل!

عمل مُدافع الخضر، سبانو رحو، على توضيح موقفه بعد تغريدة، لم يفهمها بعض مُتابعيه بالطريقة المقصودة.

وغرّد الدولي الجزائري من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :”لم أكن أقصد الإستفزاز، وإنما الضحك لا غير”.

وواصل :”عندما أرى بعض التعليقات في إنستغرام وتويتر، أجد بأن الكثيرين لا يمتلكون روح الدُعابة، ويجدون صعوبة للفهم”.

وجاءت ردة فعل لاعب فالنسيان، بعد الإنتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب وظهوره وزملائه حاملين لراية ساخرة من نادي لانس.