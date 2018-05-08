مُدافع السعودية :”النتيجة ليست أولويتنا أمام الجزائر”

أكد مُدافع المنتخب السعودي، سعيد المولد، بأن المواجهة المُرتقبة، غدا الأربعاء أمام الجزائر، فُرصة جيدة للتحضير لنهائيات كأس العالم 2018.

وصرح قائلا لقناة “دوري بلس” :”النتيجة أمام الجزائر لاتهمنا، لأننا نبحث عن الإستعداد الجيد والحصول على تقدم من الناحية التكتيكية”.

وواصل :”الأولوية في هذه المواعيد، هي القيمة الفنية المُحصل عليها بعد المُباراة، فالنتيجة لاتهم بقدر مايهمنا الحصول على التطور المطلوب”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أن، رابح ماجر وأشباله يستهدفون الفوز، واصفين إياه بالضروري من أجل رفع المعنويات لقادم التحديات.