مُدافع العميد يُحقق رقما استثنائيا في دوري أبطال إفريقيا !

تواجد مُدافع فريق مولودية الجزائر معاذ حداد في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من مُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا.

الحساب الرسمي للكاف على “تويتر” كشف عن قائمة أفضل 11 لاعبا في الأسبوع الرابع من التشامبيانزليغ الإفريقية.

التشكيلة ضمت إسم حداد المُتألق ضد تاونغيث السنغالي بعد تواجده أيضا في التشكيلة المثالية للجولتين الأولى الثانية والثالثة.

ويُعتبر معاذ حداد اللاعب الوحيد الذي تواجد في التشكيلة المثالية لأربع مرات منذ انطلاق دور المجموعات للنسخة الحالية.

التشكيلة المثالية للجولة الرابعة ضمت أيضا لاعب مولودية الجزائر مهدي بن علجية الذي سجل الهدف الوحيد ضد تاونغيث.