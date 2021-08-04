مُدافع الكناري يُفند رحيله صوب الدوري السعودي

فند المُدافع المحوري لفريق شبيبة القبائل “بدر الدين سوياد” الأخبار التي تحدثت عن التحاقه بفريق بالدوري السعودي للمُحترفين.

سوياد نشر رسالة على ستوري حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” جاء فيها:”الكثير من المصادر تحدثت عن التحاقي بفريق سعودي اليوم الأربعاء”.

وأضاف:”هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، عقدي مع شبيبة القبائل ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2020-2021، الآن تركيزي منصب على باقي المباريات”.

وختم المدافع المتألق هذا الموسم بأن الحديث عن مُستقبله سيكون بعد نهاية الموسم الحالي لأنه يُريد التركيز على نهائي كأس الرابطة.