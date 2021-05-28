مُدافع تشلسي يكشف تفاصيل علاقته بمحرز قبل نهائي دوري الأبطال

تحدث المُدافع الدولي الإنجليزي لفريق تشلسي “بين تشيلوال” عن تفاصيل العلاقة التي تربطه بالنجم الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي “رياض محرز” والذي زامله من قبل لسنوات عديدة في ليستر سيتي.

الظهير الأيسر للفريق اللندني المُتألق كثيرا هذا الموسم والذي سيكون ظل الساحر الجزائري في نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا المُقرر غدا السبت بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر بملعب “الدراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية قال في تصريحات لصحيفة دايلي ستار الإنجليزية.

“عندما فزنا بالبطولة، كان رياض محرز مذهلاً. كنا نبقى أنا ورياض بعد الحصص التدريبية لممارسة بعض التمارين معًا، كنا نتحدث دائمًا في الحمام معًا لأننا كنا دائمًا آخر من يُغادر غرفة تغيير الملابس، قدم لي عديد النصائح هناك. أخبرني عن اللاعبين في منصبي الذين لعب ضدهم ، وأخبرني عن صفاتهم وكيف يمكنني التحسن، لست بحاجة للحديث عن طريقة لعب رياض محرز، لقد مر ببعض اللحظات السحرية، والجميع في كرة القدم يعرفون صفاته”.