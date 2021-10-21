مُدرب أنغولا يستفز بلماضي:”مصر والمغرب أفضل من الجزائر”

أكد البرتغالي بيدرو غونسفاليس، المدير الفني لمنتخب أنغولا، أن مُنتخبات السنغال، مصر والمغرب هي أفضل 3 مُنتخبات في القارة السمراء.

الرجل الأول في الطاقم الفني لمُنتخب أنغولا قال لقناة “أون تايم” المصرية أن مصر بعد قدوم كارلوش كيروش أصبحت أفضل من الخضر.

“منتخب الجزائر لديه العديد من النجوم الكبار، لكن حاليًا أرى أن منتخبات مصر والسنغال والمغرب الأقوى في القارة”.

ويُثير هذا التصريح العديد من التساؤلات خاصة وأن الجميع يتفق على قوة أشبال بلماضي الذي لم ينهزموا في 31 مُباراة على التوالي.