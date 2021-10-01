مُدرب إتحاد البليدة لكرة السلة:”سُعداء بالفوز على الميناء اليمني”

فاز فريق إتحاد البليدة على الميناء اليمني بنتيجة (85/65)، اليوم الجمعة، على صالة برج العرب، ضمن الدور التمهيدي من البطولة العربية للأندية لكرة السلة.

بن جابو أحمد مُدرب إتحاد البليدة قال عقب المواجهة لموقع كووورة:”بالتأكيد هناك سعادة بعد الفوز، ولكن في النهاية حققنا المطلوب وهو الفوز”.

“نلعب البطولة بدون لاعبين محترفين، وذلك لرغبتنا في الاعتماد على اللاعبين الحاليين، ولكن هناك دعم من رئيس النادي والمسؤولين بشكل جيد”.

وختم:”مصر تنظم بطولة على مستوى عالمي مثلما وجدنا هنا، وطموحنا هو عبور هذا الدور الحالي ثم التفكير في الدور التالي”.