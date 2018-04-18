مُدرب “إمباكت مونتريال”:”غياب تايدر أضر بالفريق وهو قائد حقيقي”

أكد “ريمي غارد” مُدرب “إمباكت مونتريال” الكندي أن غياب اللاعب الدولي الجزائري “سفير تايدر” أضر كثيرا بفريقه في اللقاء الأخير.

وقال المُدرب الفرنسي لوسائل الإعلام الكندية أن لاعب الخضر قدم إضافة كبيرة منذ قدومه في الميركاتو الشتوي من بولونيا الإيطالي.

“أظن أن الأمور تسير بشكل معقد نوعا ما في أذهان اللاعبين بسبب غياب سفير تايدر عن لقاءاتنا”.

“تايدر قدم إضافة كبيرة منذ قدومه .. هو قائد حقيقي من الناحية الفنية ويبذل مجهودات كبيرة في وسط الميدان”.

وختم “غارد”:”لم نستطع تعويضه في اللقاء الأخير الذي جمعنا بريدبول نيويورك بسهولة وحاول جميع اللاعبين تغطية النقص الذي تركه”.