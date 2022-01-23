مُدرب إنتر ميلان ينتقد أرضية ملعب سانسيرو !

عبر سهرة أمس السبت مُدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي “سيموني إينزاغي” عن امتعاضه من سوء أرضية ملعب سانسيرو.

المُدرب الإيطالي قال عقب اللقاء الذي انتهى بفوز النيراتزوري على فينيزيا بهدفين لهدف:”أكبر مشكلة يواجهها كل من إنتر ميلان وميلان هي حالة سان سيرو ، حيث أصبح العشب غير قابل للعب بالنسبة لنا”.

كما أضاف:”كان بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل ، لكن بصراحة الوضع فظيع، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء ، لم يكن الأمر بهذا السوء من قبل “.

وصنع هذا التصريح الحدث وسط الشعب الجزائري الذي دعا إينزاغي لمُشاهدة أرضية ملعب جابوما الذي احتضن مباريات الخضر في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.