مُدرب “إيمبولي” :”بن ناصر كان أحسن من كريستيانو رونالدو”

أشاد “أوريليو أندريازولي” مُدرب نادي “إيمبولي” بالدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نظرا للعروض المميزة التي يُقدمها مؤخرا في “السيري آ”.

وصرّح التقني الإيطالي قائلا :”بن ناصر سيواصل اللعب أساسيا بنسبة كبيرة، خاصة وأنه كان ممتازا خلال الجولة الماضية امام اليوفي”.

وواصل :”لقد كان رجل المُباراة، صحيح أن الإعلاميين إختاروا كريستيانو رونالدو لهذا اللقب”، ولكن إسماعيل حسب وجهة نظري، كان أفضلا”.

ويُقدم متوسط الميدان الصاعد بداية موسم مُحترمة في “الكالتشيو”، متمكنا من فرض نفسه مع “الأزوري” وإسترجاع مكانته مع “مُحاربي الصحراء”.