مُدرب الأهلي يجتمع بلاعبيه ويُحذرهم من الوفاق

إجتمع أمسية اليوم الخميس المدرب الفرنسي لفريق الأهلي المصري “باتريس كارتيرون” بلاعبيه قبل بداية الحصة التدريبية التي جرت بملعب “مختار التتش”.

ودام الإجتماع حوالي 15 دقيقة حيث حث خلاله كارتيرون لاعبيه على ضرورة بذل أقصى مجهود للعودة بالتأهل من ملعب 08 ماي 1945 بسطيف أمام خصم قوي.

وشهدت تدريبات فريق الأهلي اليوم الخميس عودة جميع اللاعبين الدوليين سواء اللذين كانوا في المنتخب المصري الأول أو الأولمبي.

وسيواجه الأهلي وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل في عودة الدور النصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.