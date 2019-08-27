مُدرب الأوليمبياكوس يُريد سوداني في منصب جديد

سيكون الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، من هنا فصاعدا على موعد مع النشاط في مركز جديد عليه، رفقة ناديه أوليمبياكوس.

وكشفت تقارير إعلامية يونانية، بأن المدرب بيدرو مارتينس، يريد أن يتواجد اليساري كصانع لعب خلف رأس الحربة، خلال هذا الموسم.

وتعود صاحب الـ31 عاما على اللعب إما كمهاجم صريح، أو على الأجنحة، ولكنه لم يقم بالدور السالف ذكره إلا نادرا.

وقام التقني البرتغالي بتجريب هداف دينامو زغرب الأسبق في هذا المنصب، بداية هذا الأسبوع في مُباراة الدوري أمام “أستيراس تريبوليس”.

ويُرتقب أن يتحصل إبن الشلف على فُرصة جديدة، اليوم الثلاثاء، خلال المواجهة بين فريقه وكراسنودار في تصفيات رابطة الأبطال الأوروبية.

يُذكر في الأخير بأن سوداني عاد لأطوار المُنافسة الرسمية، منذ أيام فقط، وهذا بعد 10 أشهر من الإنتظار بسبب الإصابة.