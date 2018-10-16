مُدرب البنين :”الجزائر ليست أقوى منا”

إعتبر مُدرب منتخب البنين، “ميشال دوسويي” بأن أشباله كانوا قادرين على تحقيق المُفاجأة أمام الجزائر ذهابا بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وصرّح التقني الفرنسي :”الجزائريون لم يكونوا أحسن منا في المُباراة الماضية، ولولا الكُرات الثابتة، لما تمكنوا من هز شباكنا مُطلقا”.

وأضاف :”كما أننا خلقنا الكثير من الفُرص ولكننا إفتقدنا للتركيز اللازم، من أجل صناعة الفارق، وهذا مؤسف ونتمنى إستدراك مافاتنا”.

وختم :”المنتخب الجزائري لديه الكثير من المواهب، ولكننا نُريد فرض منطقنا، ونستهدف تجاوز الإرهاق الذي نُعانيه لتحقيق نقاط الإنتصار الثلاثة”.