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مُدرب البنين :”الجزائر ليست أقوى منا”

الرياضة
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مُدرب البنين :”الجزائر ليست أقوى منا”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر مُدرب منتخب البنين، “ميشال دوسويي” بأن أشباله كانوا قادرين على تحقيق المُفاجأة أمام الجزائر ذهابا بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وصرّح التقني الفرنسي :”الجزائريون لم يكونوا أحسن منا في المُباراة الماضية، ولولا الكُرات الثابتة، لما تمكنوا من هز شباكنا مُطلقا”.

وأضاف :”كما أننا خلقنا الكثير من الفُرص ولكننا إفتقدنا للتركيز اللازم، من أجل صناعة الفارق، وهذا مؤسف ونتمنى إستدراك مافاتنا”.

وختم :”المنتخب الجزائري لديه الكثير من المواهب، ولكننا نُريد فرض منطقنا، ونستهدف تجاوز الإرهاق الذي نُعانيه لتحقيق نقاط الإنتصار الثلاثة”.


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