مُدرب الترجي “الجعايدي” يستفز الوفاق !

استفز مُدرب فريق الترجي الرياضي التونسي، راضي الجعايدي، نادي وفاق سطيف قبل مواجهة الفريقين غدا الجمعة.

الرجل الأول في العارضة الفنية للمكشخة علق بطريقة ساخرة على خوض المُدرب الصربي داركو نوفيتش لمُباراته الأولى مع الوفاق أمام الترجي.

كما قال خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الخميس بتونس.

“لو كنت مكان المدرب الجديد لوفاق سطيف وأواجه في أول مباراة لي الترجي التونسي برادس لا يمكنني النوم ليلة المباراة”.