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مُدرب الترجي يُعول على بلايلي لقهر الأهلي

الرياضة
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مُدرب الترجي يُعول على بلايلي لقهر الأهلي بلايلي
بقلم عبد النور حواز

سيعتمد مُعين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي بنسبة كبيرة على النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي في التشكيلة الأساسية.

التي ستواجه الأهلي المصري غدا الجمعة بملعب برج العرب في ذهاب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة “ستار أفريكا” أن الطاقم الفني للمكشخة يعتزم إجراء ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية مُقارنة بالتي واجهت “بريميرو أوغوستو” الأنغولي.

وسيُقحم مدرب الترجي معز بن شريفية وسعد بقير وهيثم الجويني بدلا من رامي الجريدي وغيلان الشعلالي وطه ياسين الخنيسي على التوالي.


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