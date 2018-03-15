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مُدرب الخضر لأقل من 15 سنة يستدعي 42 لاعبا للدخول في تربص

الرياضة
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مُدرب الخضر لأقل من 15 سنة يستدعي 42 لاعبا للدخول في تربص بوعلام شارف وحسين عبد العزيز
بقلم عبد النور حواز

إستدعى مُدرب المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة “حسين عبد العزيز” 42 لاعبا تحسبا للدخول في تربص تحضيري مُغلق.

بداية من ال18 مارس وإلى غاية ال22 من نفس الشهر بفندق الورود بالبليدة للتحضير لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم.

إضافة إلى الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب.

وسيكون هذا التربص الأول للخضر تحت قيادة الطاقم الفني المُكون أيضا من “أيت محمد”، “أشيو حسين”، “غولة حسان”، “ساحة فؤاد”.

وتكونت القائمة أغلبها من لاعبين ينتمون لأندية  تنشط في الرابطات الجهوية.

واللذين سيكونون أمام حتمية الإلتحاق بالتربص يوم 18 مارس على الساعة 12:00.

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