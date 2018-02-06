مُدرب الخضر لأقل من 20 سنة يستدعي 24 لاعبا لتربص سيدي موسى

إستدعى مُدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة “سليم سبع” 24 لاعبا تحسبا للدخول في تربص بداية من 11 فيفري.

بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، وضمت قائمة التربص الذي ينتهي يوم 14 فيفري الأسماء التالية:

دعاس سعيد، سعدي حسام الدين (مولودية الجزائر)، عمارة يوسف (نادي بارادو)، معاشو رضوان (إتحاد بلعباس)، بلعيد زين الدين (نصر حسين داي)، ملاح أحمد (سريع غليزان)، بن طالبي كمال (إتحاد البليدة)، بوعنان عبد الإله (مولودية سعيدة)، لعمراني سعيد (شباب قسنطينة)، دفاس عيسى (شبيبة جيجل)، بلجيلالي ياسين (نادي بارادو)، دالي يوسف (وفاق سطيف)، ناصف عبد الله (نصر حسين داي)، بن يمينة مكداد (سريع غليزان)، داحل إلياس، داحامني خاليد (أولمبي الشلف)،إسماعيل فاتح (شبيبة القبائل)، شارف شمس الدين (إتحاد تبسة)، بورورقا بلقاسم (نادي خميس مليانة)، بوسيف زروق (نادي بارادو)، برابح محمد نجيب (رائد بومرداس)، محمد رضا قادة (مولودية وهران)، عواد حسين (سريع غليزان)، زرنون رؤوف (وداد بوفاريك).