مُدرب الخضر يُحذّر من المغرب

حذّر آلان بورت، مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، من مغبة الإستخفاف بالمغرب، خلال المُباراة الإفتتاحية لأشباله في نهائيات كأس العالم 2021 في مصر.

وصرّح التقني الفرنسي للتلفزيون الجزائري قائلا :”المهمة ستكون صعبة، خاصة إن كان المُنافس في أحسن أحواله”.

وأضاف :”على كل حال يجب أن نكون جاهزين لهذا الموعد، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الإنتصار”.

وختم :”الضغط سيكون كبيرا، لأن الفائز، سيمتلك حظوظا أكبر في التأهل للمرحلة القادمة من المُنافسة”.

وسيدخل الخضر المُنافسة، بعد غد الخميس أمام أسود الأطلس، في موعد يُريد زملاء القائد بركوس أن يحسومه لصالحهم.

ويُشار بأن مُحاربي الصحراء، سيعودون من خلال طبعة مصر لأجواء المونديال، الذي غابوا عنه لدورتين مُتتاليتين.