مُدرب السد القطري يستصغر بونجاح !!

الرياضة
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مُدرب السد القطري يستصغر بونجاح !!
بقلم عبد النور حواز

قلل مُدرب نادي “السد” القطري “جوزفالدو فيريرا” من تأثير غياب مُهاجم فريقه الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” عن مباريات الزعيم.

وقال “فيريرا” الخميس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء “السد” غدا ضد “المرخية” في إنطلاق مرحلة العودة من دوري نجوم قطر.

“بونجاح لاعب كبير لكن غيابه  لن يُؤثر فينا بدرجة كبيرة .. خضنا العديد من المباريات من دونه وحققنا الفوز فيها”.

وأضاف:”أتمنى أن يعود بغداد بشكل أسرع إلى الميادين لأنه سيقدم لنا إضافة حقيقية في الخط الأمامي”.

وللتذكير يغيب مُهاجم إتحاد الحراش السابق عن الملاعب منذ مدة طويلة بسبب الإصابة.

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