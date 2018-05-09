مُدرب السعودية :”لهذه الأسباب إخترنا مواجهة الجزائر”

عدّد مُدرب المنتخب السعودي، “خوان أنتونيو بيتزي” الأسباب التي جعلته يختار مُلاقاة الجزائر، وديا عشية اليوم الأربعاء، بمدينة “قادش” الإسبانية.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي للإتحاد السعودي لكرة القدم :”الجزائر لديها نفس تكتيك المُنتخبات التي سنُلاقيها خلال كأس العالم 2018 بروسيا”.

وواصل :”الجزائر هي المُنافس الوحيد الذي قبل مُواجهتنا خارج تواريخ الفيفا، ونريد تقديم أفضل أداء ممكن والوقوف على مدى جاهزيتنا”.

وختم التقني الأرجنتيني :”الأولوية بالنسبة لنا خلال هذه المُباراة الودية، هي الإحتفاظ بالكرة والضغط العالي على المُنافس، وتقديم آداء مُشرف”.