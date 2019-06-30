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مُدرب السنغال :”وقعت كارثة أمام الجزائر ولو أتحدث سأعاقب مدى الحياة”

الرياضة
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مُدرب السنغال :”وقعت كارثة أمام الجزائر ولو أتحدث سأعاقب مدى الحياة”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر “أليو سيسي” مُدرب السنغال غاضبا، خلال ندوته الصحفية اليوم الأحد، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها اشباله أمام الجزائر.

وقال :”لقد وقعت كارثة تحكيمية أمام الجزائر، ودفعنا ثمنها غاليا، ولو أتحدث بشكل مُفصل سأتعرض للعقوبة مدى الحياة، هذا أكيد”.

وإعتبر التقني بأن “ساديو ماني” حُرم من ركلة جزاء، كانت ستُغير أطوار المُباراة، ولكن الحكم “سيكازوي” مر عليها مرور الكرام.

ويبدو بأن النجم السابق لـ”باريس سان جيرمان” لم يستصغ لحد الساعة سقوط “أسود التيرانغا” على مُحاربي الصحراء، سهرة الخميس الماضي.


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