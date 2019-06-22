مُدرب السنيغال :”الجزائر مُرشحة وهذا سلاحها الفتّاك”

رشّح “أليو سيسي” مُدرب منتخب السنيغال، الجزائر، للذهاب بعيدا خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، رغم تراجعها في السنوات الماضية.

وقال النجم الأسبق لـ”باريس سان جيرمان” :”الجزائر قادرة على التنافس على اللقب، لأنها تمتلك سلاحا إسمه رياض محرز وياسين براهيمي”.

وواصل في نفس السياق :”عندما يتواجد في تشكيلتك لاعب مُتوج بالكرة الذهبية الإفريقية، فهذا يعني الشيء الكثير، ويوضح مدى قوتك”.

وختم :”نحن أيضا مُرشحون للحصول على التاج القاري، خاصة وأننا نمتلك تعدادا يضم رُبما أفضل لاعب إفريقي حاليا، ساديو ماني”.