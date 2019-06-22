عاجل

مُدرب السنيغال :”نحن واثقون من أنفسنا ويحب الحذر من ساماطا”

الرياضة
  • -
  • 0
مُدرب السنيغال :”نحن واثقون من أنفسنا ويحب الحذر من ساماطا”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر “أليو سيسي” مُدرب السنيغال واثقا من تشكيلته، وهذا ساعات قبل المواجهة الإفتتاحية لهم في “الكان” أمام “تانزانيا”، غدا الأحد.

وصرّح قائلا خلال ندوة صُحفية عقدها صبيحة اليوم السبت :”نحن لا نستصغر أي كان، ولكننا واثقون من مؤهلاتنا وسندخل للفوز”.

وأردف :”أعتقد بأن مشوارنا في التصفيات يُوضح درجة الطموح التي نمتلكها، وسنعمل للحصول على الفوز أمام تانزانيا التي نحترمها كثيرا”.

وختم :”مُنافسنا لديه لاعب خطير إسمه ساماطا، وسنعمل على الحد من خطورته، خاصة وأنه ظهر مؤهلات كبيرة طيلة الموسم المُنقضي”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com