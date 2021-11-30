مُدرب السودان:”بلايلي كان قادر يلعب مع البياسجي أو تشلسي”

آشاد المُدرب الفرنسي لمُنتخب السودان “هوبيرت فيلود” بلاعب المنتخب الوطني الجزائري “يوسف بلايلي”.

كما قال “فيلود” الذي سبق له تدريب بلايلي في نادي اتحاد العاصمة:”أعرف بلايلي عن ظهر قلب”.

وأضاف:”بكل بساطة أظن أن بلايلي كان قادرا على تحقيق نفس مشوار محرز على الأقل”.

وختم:”عندما أشرفت عليه في سوسطارة كان شابا، وقلت له على الفور، من الناحية التقنية يمكنك اللعب لباريس سان جيرمان أو تشلسي”.

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أكد هلال العربي سوداني لاعب المُنتخب الوطني الجزائري سعي الخضر للفوز أمام السودان غدا الأربعاء.

كما قال سوداني:”أنا سعيد بالعودة مُجددا للمُنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تشريف الجزائر في هذا المحفل العربي”.

وأضاف في المنطقة المختلطة:”نتواجد على أتم الجاهزية لتقديم بطولة في المستوى، سعيد بثقة مجيد بوقرة وسأسعى لرد الجميل خاصة وأنني عملت بجد مؤخرا”.

وختم “هلال” حديثه:”مواجهة السودان لن تكون سهلة وسنسعى لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز”.

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آجرى أول أمس المنتخب الوطني الجزائري ثاني حصة تدريبية بالعاصمة القطرية “الدوحة” تحضيرا لمواجهة السودان.

وجرت الحصة التدريبية تحت إشراف الناخب الوطني مجيد بوقرة، ووسط حيوية كبيرة بين اللاعبين الذي يُعولون على التألق.

وكانت الحصة التدريبية الأولى قد جرت أمس السبت بعد التحاق وفد اللاعبين المحليين من العاصمة الجزائرية.

ويواجه الخضر منتخب السودان في الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس العرب للمُنتخبات يوم الأربعاء.

كما طالب المدرب المساعد في منتخب المغرب مصطفى حاجي من الإتحاديات الوطنية لكرة القدم بتطبيق سياسة تعامل الفاف مع الناخب الوطني جمال بلماضي. وقال المدرب المساعد للبوسني وحيد حليلوزيتش. “أتمنى ان نملك جيلا جديدا من المدربين في المغرب والجزائر وتونس على شاكلة بلماضي لان ذلك يعطي فرصة نجاح اللاعبين”.

وإنتقد حاجي المسؤولين عن المنتخبات العربية. “العرب لا يعطون الكثير من الثقة للاعبين القدامى ولهذا يجب أن نعطيهم الثقة مثل بلماضي مع المنتخب الجزائري و المدرب سيسي مع السنغال”. كما ختم “اللاعبون القدامى بإمكانهم خدمة بلدانهم لأن لا أحد سيحب بلد مثلك”

كما كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في جمعيته العامة المنعقدة صبيحة اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة عن موعد قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وسيتعرف المنتخب الوطني عن منافسه في الدور الفاصل ما بين 22 و 26 جانفي المقبل.

ويواجه المنتخب الوطني أحد المنتخبات المصنفة في الوعاء الثاني ويتعلق الأمر بكل من مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب السودان يوم الأربعاء في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات التي تحتضنها قطر. كما يتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من منتخبات مصر، السوداني، لبنان.