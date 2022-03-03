مُدرب السياسي:”هناك حالة تسيب في الفريق و لا أتحمل المسؤولية”

كشف المُدرب المؤقت لفريق شباب قسنطينة، عوامري، أن السياسي تعيش حالة من التسيب.

مُدرب السنافر قال في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة شباب بلوزداد أمسية اليوم الخميس.

“تضييع ركلة الجزاء كانت منعرج اللقاء واللاعب ذيب هو من كان مكلف بتنفيذ الركلة لاتفاجأ بتنفيذ كوكبو للضربة”.

كما أضاف:”على اللاعبين تحمل المسؤولية و هذا آخر لقاء لي”.

قبل أن يختم:”كنت بحاجة إلى بعض اللاعبين لكنهم لعبوا لقاء الرديف و لم أستطع أن أعتمد عليهم لضيق الوقت”.