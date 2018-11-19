مُدرب “الطوغو” يتهم الجزائريين :”ما قاموا به غير معقول”!

إتهم “كلود لوروا”، مُدرب الطوغو، الجزائريين بتغيير ورقة المُباراة الرسمية، دقائق قبل إنطلاق مُواجهة أمس، والتي فازوا بها برباعية كاملة.

وقال التقني الفرنسي خلال ندوته الصُحفية :”لقد كانت الأمور صعبة علينا، لم نستطع القيام بالخيارات اللازمة، لأننا لم نعرف تشكيلتهم”.

وأضاف :”لقد قاموا بتغيير ورقة المُباراة الرسمية، وهذا أمر غير معقول، خاصة وأننا في لقاء رسمي، وفي مُنافسة مؤهلة للكان”.

وواصل :”في الورقة الرسمية كان هناك يُوسف بلايلي، ولكنه لم يلعب”.

وظهر التقني المُخضرم خارج مجال التغطية، بإعتبار أن “بلايلي” شارك بصفة أساسية، مما جعل إتهاماته للجزائريين لا أساس لها.