مُدرب “الطوغو” يتهم الجزائريين :”ما قاموا به غير معقول”!

الرياضة
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مُدرب “الطوغو” يتهم الجزائريين :”ما قاموا به غير معقول”!
بقلم إسماعيل عشاش

إتهم “كلود لوروا”، مُدرب الطوغو، الجزائريين بتغيير ورقة المُباراة الرسمية، دقائق قبل إنطلاق مُواجهة أمس، والتي فازوا بها برباعية كاملة.

وقال التقني الفرنسي خلال ندوته الصُحفية :”لقد كانت الأمور صعبة علينا، لم نستطع القيام بالخيارات اللازمة، لأننا لم نعرف تشكيلتهم”.

وأضاف :”لقد قاموا بتغيير ورقة المُباراة الرسمية، وهذا أمر غير معقول، خاصة وأننا في لقاء رسمي، وفي مُنافسة مؤهلة للكان”.

وواصل :”في الورقة الرسمية كان هناك يُوسف بلايلي، ولكنه لم يلعب”.

وظهر التقني المُخضرم خارج مجال التغطية، بإعتبار أن “بلايلي” شارك بصفة أساسية، مما جعل إتهاماته للجزائريين لا أساس لها.


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