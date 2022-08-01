مُدرب الغرافة يُشيد ببراهيمي

آشاد الإيطالي، أندريا ستراماتشوني، مدرب الغرافة القطري بالنجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي.

حيث قال اليوم الإثنين خلال الندوة الصحفية التي عقدها تحسبا لمواجهة السيلية المقررة غدا لحساب الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

“إدارة النادي حسمت صفقة براهيمي مبكرا، والذي أعرفه منذ أن كنت مدربا لأودينيزي الإيطالي، وكنت أريد ضمه عندما كان لاعبا في غرناطة الإسباني، لكنه اختار الانتقال لنادي بورتو”.

كما أضاف: “أنا سعيد للغاية بتواجد لاعب مثل براهيمي في صفوف الفريق”.