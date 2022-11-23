مُدرب الكاميرون سونغ يستفز الجزائريين من قلب المونديال !
بقلم النهار أونلاين
استفز مُدرب المُنتخب الكاميروني، ريغوبير سونغ، الجزائريين من قلب منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.
حيث قال، سونغ، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء للحديث عن مواجهة سويسرا.
“كل العالم شاهد تلك المباراة الفاصلة أمام الجزائر ولا وقت لدي أضيعه على هذه الأمور”.
ويواجه المُنتخب الكاميروني نظيره السويسري غدا الخميس في الجولة الافتتاحية من دور مجموعات مونديال قطر.
🟥 #آخر_خبر | ريغوبير سونغ مدرب منتخب الكاميرون 🇨🇲 قبل مواجهة سويسرا في كأس العالم FIFA قطر 2022
💬 كل العالم شاهد تلك المباراة أمام الجزائر ولا وقت لدي أضيعه على هذه الأمور
💬 لعبت 4 نسخ لكأس العالم حيث يمكنني أن أقدم المزيد للاعبين
💬 نحن لا نشعر بالخطر في هذه البطولة pic.twitter.com/dtgvNBtOik
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 23, 2022
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