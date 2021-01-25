مُدرب المغرب لا يزال تحت الصدمة ويعود للحديث عن الجزائر

عاد نور الدين الدين البوحديوي، مدرب المنتخب المغربي لكرة اليد، للحديث عن الخسارة المُرة التي تعرض لها أشباله أمام الجزائر.

وإعتبر الرجل الأول في الطاقم الفني لأسود الأطلس، بأن السقطة على يد الخضر، حرمت بلاده من مُشاركة مونديالية تاريخية.

وقال بعد الخسارة أمام الشيلي :”الخسارة أمام الجزائر، كانت نُقطة فاصلة بالنسبة لنا، وضيعنا بسببها فُرصة مُلاقاة فرنسا والنرويج”.

وواصل :”على حال أنا راضٍ عن المُستويات التي قدمناها، في كأس العالم، والتي قدمنا فيها منتخبا شابا بطموحات كبيرة”.

يُذكر بأن البوحديوي، كان قد أكد سابقا بأن تشكيلته كانت قادرة على الفوز أمام الجزائر، بفارق 15 هدفا كاملا.