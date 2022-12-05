مُدرب المغرب يستشهد ببلماضي لتأكيد “حُلم” التتويج بالمونديال !

يبدو أن مُدرب مُنتخب المغرب، وليد الركراكي، مُعجب بالناخب الوطني، جمال بلماضي، وتصريحاته السابقة بخصوص التتويج بمنافسة كأس العالم.

حيث قال الركراكي، قبل مواجهة المغرب أمام إسبانيا المُقررة غدا الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال قطر.

“أنا لم أقل سنفوز بكأس العالم، لكن ما أردت قوله أن كرة القدم تحمل كل شيئ، ومن حقنا أن نحلم لنصل”.

كما أضاف:”لما لا نحلم نحن الأفارقة بالتتويج بالمونديال ولما لا نفعل هذا الأمر، يجب تمرير دائما الرسائل الايجابية”.

قبل أن يختم:”لما لا تدعم الصحافة الافريقية مُنتخباتها لتحقيق هذا الحلم.. والتوقف عن قول بلماضي قال والركراكي قال”.