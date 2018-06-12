مُدرب المنتخب التونسي:”قادرون على هزم المنتخبات الكبيرة في المونديال”

أكد “نبيل معلول” مُدرب المنتخب التونسي أن تشكيلته قادرة على هزم المنتخبات الكبيرة في مونديال روسيا على غرار بلجيكا وإنجلترا.

وقال التقني التونسي قبل بداية الحصة التدريبية الأولى لنسور قرطاج أمسية اليوم الثلاثاء بالعاصمة الروسية موسكو.

“أظن أننا قادرون على هزم المنتخبات الكبيرة في المونديال خاصة بعد المواجهة الودية ضد إسبانيا يوم السبت أين إنهزمنا بصعوبة”.

وقال قائد التوانسة فرجاني ساسي أن زملاءه لا يخافون من أحد خاصة منتخبات مجموعتهم على غرار إنجلترا وبلجيكا.

“نتمنى أن نُحقق إنجازا تاريخيا بالمرور للدور الثمن النهائي لأول مرة في تاريخ مُشاركة المنتخب التونسي في المونديال”.