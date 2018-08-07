مُدرب المنتخب الوطني لكرة اليد :”النهار أوصلت صوتنا لحطّاب”

أشاد مُدرب حُراس المنتخب الوطني لكرة اليد، داود عميروش، بقناة “النهار”، مؤكدا بأنها ساهمت في إنقاذ شُبان “الخضر” من الفضيحة.

وصرّح قائلا :”نشكر كثيرا قناة النهار، التي كانت سببا في سماع وزير الشباب والرياضة، بمُشكل مُنتخب أقل من 21 سنة”.

ليُضيف :”محمد حطّاب قام باللازم، وقدم لنا كل الدعم الذي كُنا بحاجة إليه، وسنعمل الآن على مُباشرة التحضيرات للمُنافسة القادمة”.

ليختم “داود عميروش” في الأخير بالتأكيد على أن “مُحاربي الصحراء” سيعملون على تشريف الراية الجزائرية خلال كأس إفريقيا القادمة بالمغرب.