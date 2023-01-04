مُدرب المولودية السابق يتولى تدريب مُنتخب البوسنة والهرسك
بقلم حواز عبد النور
أعلن اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدرب البوسني فاروق هادجيبيغيتش لتدريب المُنتخب الأول.
وسيخلف المُدرب السابق لفريق مولودية الجزائر البالغ من العمر 65 عامًا نظيره البلغاري إيفايلو بيتيف.
وهي التجربة الثانية لهادجيبيغيتش مع البوسنة والهرسك بعد أن تولّى المقاليد الفنية لمنتخب بلاده عام 1999.
وكان فاروق قد تولى قيادة العميد خلال الصيف الماضي لكنه أُقيل من منصبه يوم 11 سبتمبر بسبب النتائج السلبية.
🟥 #آخر_خبر | اتحاد بوسنة والهرسك لكرة القدم @NFSBiH يعلن التعاقد مع البوسني فاروق هادجيبيغيتش مدربا للفريق الأول pic.twitter.com/T0kSXz6zJW
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 4, 2023
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