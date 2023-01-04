مُدرب المولودية السابق يتولى تدريب مُنتخب البوسنة والهرسك

أعلن اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدرب البوسني فاروق هادجيبيغيتش لتدريب المُنتخب الأول.

وسيخلف المُدرب السابق لفريق مولودية الجزائر البالغ من العمر 65 عامًا نظيره البلغاري إيفايلو بيتيف.