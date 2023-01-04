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الرياضة

مُدرب المولودية السابق يتولى تدريب مُنتخب البوسنة والهرسك

بقلم حواز عبد النور
مُدرب المولودية السابق يتولى تدريب مُنتخب البوسنة والهرسك
صورة مركبة
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أعلن اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدرب البوسني فاروق هادجيبيغيتش لتدريب المُنتخب الأول.

وسيخلف المُدرب السابق لفريق مولودية الجزائر البالغ من العمر 65 عامًا نظيره البلغاري إيفايلو بيتيف.

وهي التجربة الثانية لهادجيبيغيتش مع البوسنة والهرسك بعد أن تولّى المقاليد الفنية لمنتخب بلاده عام 1999.

وكان فاروق قد تولى قيادة العميد خلال الصيف الماضي لكنه أُقيل من منصبه يوم 11 سبتمبر بسبب النتائج السلبية.

رابط دائم : https://nhar.tv/WGaVU
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