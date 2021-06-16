مُدرب المُنتخب الليبيري يُشيد ببلماضي والخضر

آشاد المدرب الإنجليزي للمُنتخب الليبيري الذي سيواجه المنتخب الوطني المحلي غدا الخميس بملعب وهران الجديد بالناخب الوطني للمنتخب الأول جمال بلماضي وسلسلة اللاهزيمة التي وصلت الى 27 مُباراة على التوالي.

بيتر باتلر مُدرب مُنتخب ليبيريا قال أمسية اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية:”يستحق المنتخب الجزائري سلسلة اللاهزيمة التي بلغت 27 مُباراة بالفوز ضد المنتخب التونسي، الجزائر تملك لاعبين كبار ورائعين وهي أفضل وأقوى منتخب إفريقي في الوقت الحالي”

“أحترم كثيرا العمل الكبير الذي قام المدرب جمال بلماضي وسنسعى لتعريف الشعب الجزائري بمنتخب ليبيريا غدا الخميس، ملعب وهران جميل جدا والإستقبال كان حارا وممتاز كما كنت أتوقعه.. لدينا فريق جديد وفتي ولاعبون صغار في السنّ وسنبقى إيجابيين”.