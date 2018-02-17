مُدرب النصر السعودي يقسو على جابو!!

إنتقد مُدرب النصر السعودي “”كرونوسلاف يورسيتش” اللياقة البدنية المُتدهورة للدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو بعد الهزيمة الثقيلة بثلاثية أمام الباطن.

وصرح التقني الكرواتي :”قُمت بتغيير جابو بسبب عدم جاهزيته البدنية، وعدم قُدرته على إنهاء المُباراة إلى غاية صافرة الحكم الأخيرة”.

وحمّل أسطورة “دينامو زغرب” صاحب القدم اليُسرى مسؤولية استبداله المُبكر، كما وضعه في نفس السلة مع زملائه الذين وصفهم بـ”الإنهازميين”

وشارك “مموش” مع فريقه الجديد في ثلاث مُباريات دون أن يتمكن لا من التسجيل ولا من تقديم كُرات حاسمة لزملائه.