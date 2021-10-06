مُدرب النيجر:”قصتي مع الجزائر جميلة وأنا مدين لها”

عاد المُدرب الفرنسي لمُنتخب النيجر “جون ميشال كفالي” للحديث عن تفاصيل تجربته مع المنتخب الوطني الجزائري.

وقال كفالي الذي سيواجه الخضر سهرة الجمعة في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

“كل الفضل يعود لجيل منصوري، مطمور، بوقرة وقواوي ، لأنهم هم من فتحوا الأبواب للتجديد وصنعوا التأهل للمونديال”.

“الجزائر ليست مدينة لي ، وعلى العكس من ذلك ، أعتقد أنني مدين لها أكثر. لهذا قصتي جميلة ، ولهذا أحب الجزائر “.

وعن المواجهة قال:”لا يمكن للجزائر أن تخسر نقطة واحدة أمامنا ، وأصعب شيء في كرة القدم هو عندما يتعين عليك الفوز”.