مُدرب اليمن:”غياب الجزائر عن المونديال مُفاجأة حزينة”

اعتبر مُدرب المنتخب اليمني للناشئين، قيس محمد صالح، أن غياب الجزائر عن المونديال مُفاجأة حزينة.

المُدرب الفائز مؤخرًا ببطولة غرب آسيا تحت 16 سنة، قال في حوار مُطول مع كووورة العربي.

“غياب المنتخب الإيطالي إضافة إلى المنتخبين العربيين مصر والجزائر “مفاجأة حزينة””.

وكان الخضر قد فشلوا أمس الثلاثاء في بلوغ مونديال قطر 2022 بعد الخسارة أمام الكاميرون.

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