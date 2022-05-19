مُدرب بريست يوجه رسالة مُباشرة لبلايلي بشأن مُستقبله !

وجه مُدرب فريق ستاد بريست الفرنسي، ميشال ديرزاكاريان، رسالة مُباشرة للنجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي.

التقني الفرنسي قال في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس:”بلايلي لاعب يملك الموهبة، ولديه امكانيات مُهمة”.

كما أضاف:”أتمنى أن يبقى معنا الموسم المُقبل، لكن سنرى كيف ستسير مفاوضات تجديد عقده”.

ويُذكر أن ابن مدينة وهران أمضى لنصف موسم مع فريق بريست وعقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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