مُدرب برينتفورد :”بن رحمة قادم بقوة”

كشف توماس فرانك مدرب نادي برينتفورد بأن الدولي الجزائري محمد سعيد بن رحمة، سيعود بقوة خلال الفترة القادمة.

وصرّح التقني الدنماركي قائلا :”بن رحمة أظهر خلال الدقائق التي لعبها كل الإضافة التي يُمكن أن يُقدمها لنا هذا الموسم”.

وكان الجناح الطائر قد شارك لمدة 20 دقيقة خلال المُباراة الأخيرة أمام هال سيتي.

وساهم في خطف زملائه لنقطة التعادل بعدما كانوا مُتخلفين في النتجية قبل ولوجه أرضية الملعب.

يُذكر بأن صاحب الـ10 أهداف و 14 تمريرة حاسمة خلال الطبعة الماضية من “الشامبين شيب”، كان مُصابا منذ أفريل الماضي.