مُدرب برينتفورد يزيد وضعية بن رحمة تعقيدا

زاد توماس فرانك، مُدرب برينتفورد، وضعية الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تعقيدا، مؤكدا بأنه سيفرح لو يحتفظ به موسما إضافيا.

وتحدث التقني الدنماركي قائلا :”سعيد كان جيدا بمناسبة عودته للمُنافسة، وقدم 20 دقيقة مُحترمة، رغم أنها ليست الأفضل له معنا”.

وواصل :”سأكون سعيدا جدا، لو يستمر معنا خلال الموسم الجديد، لأنه من أفضل اللاعبين في الدوري، وسيقدم لنا إضافة كبيرة”.

وتأتي هذه التصريحات، لتؤكد بأن حُلم مُحارب الصحراء بالإنتقال لفريق في البريميرليغ، أصبح بعيد المنال.

يُذكر بأن إسم صاحب المُراوغات السحرية، مُرتبط حاليا بكل من كريستال بالاس وفولهام، واللذين قدما عرضين رسميين لضمه لصفوفهما.